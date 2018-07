Sportlicher Leiter der DFB-Teams Joti Chatzialexiou fordert: „Lasst uns den Straßenfußball in die Vereine holen“

Dresden Stärkere individuelle Fähigkeiten bei den Spielern, mehr Identifikation mit der Nationalmannschaft, aber auch mehr Individualität - das fordert der Sportliche Leiter der DFB-Mannschaften für die Zukunft.

Bei der Ausbildung deutscher Fußballer soll auch wieder mehr Wert auf Identifikation und Individualität gelegt werden. Das betonte der Sportliche Leiter der DFB-Nationalmannschaften, Joti Chatzialexiou, am Montag zum Auftakt des Internationalen Trainer-Kongresses in Dresden. „Wir wünschen uns Spieler, ob in der Kreisliga, der Bundesliga oder in unseren Nationalmannschaften, die sich mit ihrer Mannschaft identifizieren“, sagte Chatzialexiou: „Dann nämlich werden sie sich für das Team zerreißen und stolz darauf sein, für dieses spielen zu dürfen.“