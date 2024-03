Unsinn, Unredlichkeit, Zynismus Heftiger Schlagabtausch im Sommermärchen-Prozess

Das Geld wurde 2005 vom WM-Organisationskomitee über den Weltverband Fifa mutmaßlich an den früheren adidas-Chef und inzwischen verstorbenen Robert Louis-Dreyfus überwiesen. Exakt diese Summe war drei Jahre zuvor offenkundig in Form von Vorleistungen von Franz Beckenbauer und Louis-Dreyfus an den früheren Fifa-Funktionär Mohamed bin Hammam nach Katar geflossen.