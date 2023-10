Sieg gegen die USA So lief das Debüt von Nagelsmann als Bundestrainer

Nach dem Rückstand durch Christian Pulisic (27.) drehten Kapitän Ilkay Gündogan (39.), Niclas Füllkrug (58.) und Jamal Musiala (61.) mit ihren Toren die Begegnung in Hartford/Connecticut. Nagelsmann fügte sich damit nahtlos in die Reihe seiner vier Vorgänger ein: Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Joachim Löw und Hansi Flick waren alle mit einem Sieg in ihre Amtszeit gestartet. Am Mittwoch (2.00 Uhr MESZ/ARD) wartet in Philadelphia Gold-Cup-Gewinner Mexiko als zweiter Gegner auf dem US-Trip der DFB-Auswahl.