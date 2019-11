Verletzung aus DFB-Spiel : Luca Waldschmidt erfolgreich im Gesicht operiert

Frankfurt/Main Luca Waldschmidt vom SC Freiburg ist nach seiner Verletzung im Länderspiel gegen Weißrussland erfolgreich im Gesicht operiert worden. „Ich kann auch fast wieder lachen“, sagte Waldschmidt.

Nach seiner schweren Verletzung im Länderspiel gegen Weißrussland (4:0) ist Nationalspieler Luca Waldschmidt am Montagvormittag in der Freiburger Uniklinik erfolgreich im Gesicht operiert worden. Der Angreifer des SC Freiburg hatte sich am Samstagabend bei einem Zusammenprall mit Gäste-Torwart Alexander Gutor eine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung zugezogen.