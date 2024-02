Rückkehr in die Nationalmannschaft? So könnte die Startelf des DFB-Teams mit Toni Kroos aussehen

Klar ist: Wenn Kroos tatsächlich wieder für Deutschland spielen möchte, muss auch Nagelsmann das wollen. Es ist dann am Bundestrainer, in der kurzen Zeit vor der Heim-EM ein System zu finden, in dem die große Menge an Weltklasse-Mittelfeldspielern eingebaut werden kann. So könnte möglicherweise Gündogan eine Position nach vorne schieben, dafür würde Musiala auf der Außenbahn Sané ersetzen. Der schnelle Flügelspieler des FC Bayern ist nach seiner Roten Karte gegen Österreich ohnehin für drei Spiele gesperrt worden und steht in den Testspielen vor der EM nicht zur Verfügung.