Völler-Countdown läuft „Rentner“ Rudi soll es richten

Der Blick in den vollen Terminkalender könnte Rudi Völler einen Vorgeschmack auf den künftigen Stress geben. Am Dienstag der Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL), zwei Tage später das Treffen der Taskforce, am 27. Januar die Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Danach könnte feststehen, dass „Rudi Nationale“ das „Rentnerdasein“ aufgibt und als Wohlfühl-Manager den krisengeplagten Verband inklusive der Nationalmannschaft bis zur Heim-EM 2024 aus dem Stimmungstief befreien soll.