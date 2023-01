Völler, Rummenigge, Rehhagel Wenn der Fußball sich auf sein Bauchgefühl verlässt

Max Eberl zu RB Leipzig Viele fremdeln noch mit Max Eberl in seiner neuen Rolle bei RB Leipzig und ihm geht es offenbar nicht anders. Seine tiefe Verwurzelung im traditionellen Fußball hat ihn dabei erst zum Amt in Leipzig verholfen. Arglos akzeptierte Eberl die Einladung einer urigen Limonadenmanufaktur aus dem Salzburger Flachgau, die die ostdeutsche Fußballbrache kultivieren und gleichzeitig der gewinnorientierten Bundesliga einen ganzheitlichen, familienfreundlichen Ansatz beimengen wollte. Er konnte kaum ahnen, dass sich dahinter der unaussprechliche Klub verbarg, dessen Namen Traditionalisten nicht in den Mund nehmen und konsequent mit Schutzformulierungen wie „Konstrukt“ und „Dosenklub“ umfahren.