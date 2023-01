Völler wird neuer DFB-Direktor Balsam für die deutsche Fußballseele

„Gibt’s denn keinen anderen?“ habe er intern gefragt, als immer mehr Finger bei der Frage nach einem Nachfolger für Oliver Bierhoff auf ihn zeigten. So erzählte es Völler am Freitag bei seiner Vorstellung. Den gab es offensichtlich nicht und der 62-Jährige sprang in die Bresche. Das war schon im Jahr 2000 so. In größter Not des DFB übernahm Völler den Posten des Teamchefs der Nationalmannschaft. Wenn er gebraucht wird, kann er nur sehr schwer Nein sagen. Überraschend führte er das Team damals bis ins gegen Brasilien verlorene WM-Finale 2002, nach dem Aus in der Vorrunde der EM 2004 war allerdings Schluss und der Weg des einstigen Weltklassestürmers führte zurück nach Leverkusen.