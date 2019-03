Rassismus-Debatte: DFB-Integrationsbeauftragter Cacau spricht nach Eklat in Wolfsburg von Einzelfällen

Der Rassismus-Vorfall beim Länderspiel zwischen Deutschland und Serbien hat für Aufsehen gesorgt. Der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau rät dazu, der Angelegenheit nicht zu viel Beachtung zu schenken.

Hintergrund ist der Vorfall am Mittwoch in Wolfsburg, als Leroy Sané und Ilkay Gündogan von einigen Zuschauern rassistisch beschimpft worden waren. Der Journalist André Voigt hatte in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, in dem er von den Vorkommnissen berichtet hatte. Drei Zuschauer haben sich inzwischen der Polizei gestellt und sind vernommen worden.