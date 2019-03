Rassismus-Eklat beim Länderspiel: Cacau bedauert Aussagen über "Einzelfall"

Köln Der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau bedauert seine ersten Aussagen über den Rassismus-Eklat beim Länderspiel gegen Serbien in Wolfsburg. Er hatte die Vorkommnisse als "Einzelfall" bezeichnet, dem man keine große Beachtung schenke solle.

Es tue ihm leid, "dass es zu solchen Interpretationen kommen konnte, und ich bitte um Entschuldigung für meine Aussagen, die nicht präzise genug waren", so Cacau. Ihm sei es darum gegangen, "deutlich zu machen, dass sich im Vergleich zu den Verfehlungen einiger Weniger im Stadion die große Mehrheit der Zuschauer in Wolfsburg sportlich fair und korrekt verhalten hat und dies auch entsprechend gewichtet werden sollte". Leider sei das jedoch nicht so rübergekommen.