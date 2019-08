Comeback im DFB-Trikot? : Podolski will bei Olympia für Deutschland auflaufen

Podolski will bei Olympia für Deutschland auflaufen

Berlin Lukas Podolski könnte möglicherweise noch einmal im DFB-Trikot auflaufen - und zwar im Team der U23 bei den olympischen Spielen 2020 in Tokio. Der DFB soll intern bereits Gespräch geführt haben.

Ex-Weltmeister Lukas Podolski kann sich vorstellen, noch einmal in das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu schlüpfen - und zwar im Team der U23 bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. „Klar hätte ich Bock auf Olympia. Das ist für jeden Sportler etwas Geiles“, sagte der für Vissel Kobe in der japanischen Fußball-Liga spielende 34-Jährige der „Sport Bild“. „Wenn es Interesse gibt, bin ich bereit, mit den Verantwortlichen zu sprechen“, fügte der 130-fache Nationalspieler und Weltmeister von 2014 hinzu.