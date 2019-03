Bierhoff zu Sieg in Holland: „Froh, dass wir nur 3:2 gewonnen haben“

Köln DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat eine ungewöhnliche Betrachtungsweise zum 3:2-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in den Niederlanden offenbart.

„Ich bin froh, dass es ein 3:2 war und kein 3:0“, sagte Bierhoff am Donnerstag bei der Abschlussveranstaltung des 65. Fußballlehrer-Lehrgangs: „So mussten sie Hindernisse überstehen.“ Das DFB-Team hatte in Amsterdam einen 2:0-Vorsprung zwischenzeitlich verspielt und in der letzten Minute den Siegtreffer erzielt. Unmittelbar nach dem Spiel hatte sich schon Bayern-Profi Joshua Kimmich in dieser Weise geäußert.