„Reiner Populismus“ Bierhoff kontert Kritik von Habeck und Merz am Nike-Deal des DFB

Laut Bierhoff helfe der Deal mit Nike dem klammen DFB aus der Bredouille. „Davon gehe ich in jedem Fall aus. Auch wenn der Deal erst in drei Jahren stattfindet, kann man jetzt durchatmen und kann ganz anders planen. Das wird dem Verband eine Last von der Schulter nehmen“, sagte Bierhoff. Der DFB komme „aus einer sportlich und wirtschaftlich schwierigen Zeit. Das Angebot zeigt, dass der deutsche Fußball und die Nationalmannschaft immer noch interessant für Partner sind.“