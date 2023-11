Testspiel in Wien Nagelsmann verzichtet gegen Österreich auf Kimmich

Die Personalie ist eine von drei Veränderungen in der Startelf gegenüber dem enttäuschenden 2:3 gegen die Türkei in Berlin. Wie erwartet rückt Mats Hummels als Stabilisator anstelle von Benjamin Henrichs in die Abwehr, in der Kai Havertz wieder auf der linken Seite als Schienenspieler agieren soll. In der Offensive beginnt Serge Gnabry anstelle von Florian Wirtz.