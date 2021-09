Noten gegen Island : Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik

Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik

Reykjavik Wie haben sich die Spieler des DFB-Teams beim 4:0-Erfolg gegen Island geschlagen? Neben viel Mittelmaß und wenigen Ausreißern nach oben gibt es auch gleich fünfmal die Note 4.

Niklas Süle: Anfangs fast wie ein Spielmacher. Oft am Ball, seine langen Bälle erreichten meistens den Adressaten - so wie vor dem 1:0 durch Gnabry. Defensiv in der Regel souverän. - Note: 3