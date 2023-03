Debütantenball gegen Peru Das sind die sechs Neuen von Bundestrainer Hansi Flick

Bundestrainer Hansi Flick hatte es angekündigt: nach dem WM-Debakel in Katar mit dem Aus nach der Vorrunde soll das Jahr 2023 eines der Experimente sein. Eines, in dem neue Spieler im DFB-Team ausprobiert werden sollen. Und so handelte er auch, als er für die beiden Länderspiele gegen Peru und Belgien gleich sechs Debütanten in den Kader. Wir stellen sie vor.