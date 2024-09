Skandale und Versöhnungen Niederlande gegen Deutschland – diese drei Duelle haben die Fußball-Rivalität geprägt

Die große Revanche folgte bei der EM 1988. Wieder war Deutschland Schauplatz, diesmal das Volksparkstadion in Hamburg. Auf das 2:1 für Deutschland bei der WM 1974 folgte nun ein 2:1 für die Niederlande – später gewann Oranje auch den Titel. Gejubelt wurde so: „1940 kamen sie, 1988 kamen wir, Holadije, holadio“. Die Rede war von einem Geschenk an die ältere Generation, die die deutsche Besetzung erlebt hatte.