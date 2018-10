Niederlage in der Nations League: Deutschland drohen in der EM-Quali schwere Gegner

Deutschland drohen in der EM-Quali schwere Gegner

Niederlage in der Nations League

Paris Nur die ersten zehn Teams der Nations-League-Gesamtwertung landen bei der Auslosung zur EM-Qualifikation in Lostopf 1. Deutschland liegt auf Platz zehn. Zwei Teams können noch vorbeiziehen.

Nach dem 1:2 in Frankreich droht der deutschen Nationalmannschaft nicht nur der Abstieg aus der Liga A der Nations League, auch Lostopf 1 für die EM-Qualifikation gerät dadurch in Gefahr. Im aktuellen Ranking aller zwölf Teams in der ersten Liga der Nations League liegt Deutschland auf dem zehnten Platz. Und die Platzierung hat Einfluss auf die Gruppenauslosung zur Qualifikation für die EM 2020.