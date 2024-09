Nach 2:2 gegen Niederlande Weltmeister in Ausbildung – was Deutschland noch zum Titel fehlt

An diesem Abend steht er in der sogenannten Mixed Zone an der Seite von Deniz Undav, der sozusagen die moderne Antwort von Lukas Podolski ist. Undav hat in der Nations League gegen die Niederlande beim 2:2 sein erstes Tor selbst erzielt und einen weiteren Treffer auf Kimmich vorgelegt. Ein Reporter will von Kimmich wissen, was der Stuttgarter Angreifer für seine Tor-Premiere ausgeben müsse: „Deniz hat versprochen, dass er Döner und Ayran ausgibt.“