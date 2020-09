„Wieder was gelernt“ : Nationalspieler Gosens kannte Teil der Abseitsregel nicht

Stuttgart Robin Gosens feierte beim 1:1 gegen Spanien sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Der Linksverteidiger erlebte ein „kleines Wechselbad der Gefühle“.

Gosens hatte zum Start in die EM-Saison am Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien beim späten 1:1 (0:0)-Ausgleich durch Jose Gaya (90.+6) aus Unwissenheit das Abseits aufgehoben: Nach einer Grätsche ins Leere war er hinter der Torauslinie geblieben, was ihn gemäß der Regeln aber nicht aus dem Spiel nahm. Die Abseitsfalle seiner Teamkollegen war damit wirkungslos.