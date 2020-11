Nations-League-Partie in Spanien : Einsatz von Süle ungewiss - Max beginnt wieder links

Sevilla Manuel Neuer wird zum Abschluss des Länderspieljahres sein 96. Spiel im DFB-Trikot bestreiten und damit zum alleinigen Rekord-Torwart vor Ikone Sepp Maier aufsteigen. Fraglich ist der Einsatz von Niklas Süle, der über leichte Probleme am operierten Knie klagte.

Joachim Löw bangt vor dem letzten Länderspiel des Jahres am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Spanien um den Einsatz von Abwehrchef Niklas Süle. „Er hat über Beschwerden geklagt, aber heute kann er trainieren“, sagte der Bundestrainer am Montag bei der digitalen Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft in Sevilla.