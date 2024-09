2:2 in Nations League Deutschland erkämpft Remis gegen Erzrivale Niederlande

Es ist noch gar nicht so lange her, und die deutsche Mannschaft wäre vermutlich mit einer gehörigen Abreibung vom Feld gegangen. Doch seit Nagelsmann im Amt ist, hat sich der Wind deutlich gedreht. Es läuft freilich noch nicht alles zusammen, doch man hat den Eindruck, dass endlich wieder das Kollektiv vom Teamgeist getragen wird. Deutschland kämpfte sich regelrecht in die Begegnung in Amsterdam. Was auch für ter Stegen galt, der im DFB-Dress aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht immer die glücklichste Figur ablieferte. Doch an diesem Abend war er der Rückhalt, den man sich von dem Schlussmann des FC Barcelona erhofft für die Zeit nach Manuel Neuer.