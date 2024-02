Auslosung in Paris Deutschland in Nations League gegen Niederlande, Ungarn und Bosnien

In der vergangenen Saison 2022/23 wurde Deutschland - unter Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick - nur Gruppendritter. In der Premierensaison 2018/19, damals noch mit Dreiergruppen, entging die DFB-Auswahl als Letzter nur durch die spätere Aufstockung dem Abstieg in die B-Liga. Diese Gefahr steigt jetzt wieder: In der kommenden Saison müssen die Gruppendritten der A-Liga in Playoffs gegen die Gruppenzweiten der B-Liga gegen den Abstieg spielen. Bislang stieg nur der Letzte in die nächsttiefere Liga ab.