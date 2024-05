Nach der EM DFB-Elf startet in Düsseldorf in die Nations League

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM am 7. September in Düsseldorf. Dort ist Ungarn der Gegner in der Nations League. Damit kommt es zur schnellen Revanche für das Duell in der Vorrunde der Euro am 19. Juni in Stuttgart. Die weiteren Heimspiele in der Nationenliga finden am 14. Oktober in München gegen die Niederlande und am 16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina statt.