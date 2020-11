DFB-Team vorgeführt : Peinliche 0:6-Klatsche für Deutschland in Spanien

Sevilla Von wegen „Die Mannschaft“: Das DFB-Team versagt als Kollektiv gegen stark aufspielende Spanier und bleibt die komplette Partie chancenlos. Das letzte Länderspiel des Jahres endet mit einem Debakel, die Tabellenführung in der Nations League geht verloren.

Joachim Löw atmete einmal tief durch und verließ dann mit versteinerter Miene die Bank, Manuel Neuer stapfte wütend vom Platz: Nach der historischen Schmach zum Schluss eines verlorenen Länderspieljahres war das Entsetzen bei der Nationalmannschaft deutlich spürbar. Die heillos überforderte DFB-Auswahl erlebte beim 0:6 (0:3) zum "Finale" um den Gruppensieg in der Nations League in Spanien das schlimmste Debakel seit 89 Jahren. EM-Reife? Keine Spur!

Das taumelnde Team von Bundestrainer Löw hatte von Beginn an nicht den Hauch einer Chance und verließ schwerst gedemütigt den Platz. Die höchste Niederlage seit 1931 (0:6 gegen Österreich) verfolgte Löw geschockt und versteinert an der Seitenlinie.

Torhüter Neuer erlebte ausgerechnet in seinem Rekordspiel (96. Länderspiel) einen Abend zum Vergessen, bei den Gegentreffern von Alvaro Morata (17.), Ferran Torres (33., 55., 72.), Rodrigo (38.) und Mikel Oyarzabal (89.) war der Bayern-Torwart aber machtlos. Neuers Vorderleute liefen den spielfreudigen Spaniern fast nur hinterher und offenbarten erschreckende Lücken in der Defensive und gravierende Abstimmungsprobleme. Das Desaster gibt Löw und seinem Team viele Hausaufgaben für das anstehende EM-Jahr auf.

Ramos prüfte Neuer bereits in der 7. Minute mit einem Freistoß, den der Bayern-Keeper abwehrte. Das DFB-Team hatte Glück, dass zuvor Schiedsrichter Andreas Ekberg (Schweden) das leichte Foul von Ilkay Gündogan an den Leipziger Profi Dani Olmo fälschlicherweise außerhalb des Strafraums verortet hatte.

Den Abpraller nach einem Lattentreffer von Olmo nutzte der von Max sträflich alleingelassene Torres zum zweiten Treffer, drei Minuten später netzte Rodrigo per Kopf ein. Die Spanier, bei denen Ramos und Sergio Canales in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden mussten, beherrschten das Spiel fast nach Belieben. Gegenwehr bekamen sie aber auch so gut wie keine. "Das war nichts", urteilte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger in der Halbzeit.