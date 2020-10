Kroos und Werner zurück : Bundestrainer Löw streicht fünf Spieler aus DFB-Kader

Köln Nach dem enttäuschenden 3:3 gegen die Türkei hat Bundestrainer Joachim Löw sein Aufgebot für die Nations-League-Partien gegen die Ukraine und die Schweiz bekannt gegeben: Toni Kroos und Timo Werner sind zurück – fünf Spieler müssen gehen.

Bundestrainer Joachim Löw kann in den Nations-League-Spielen am Samstag in Kiew gegen Gastgeber Ukraine und drei Tage später in Köln gegen die Schweiz (beide 20.45 Uhr/ARD) wieder mit Toni Kroos und Timo Werner planen. Die beiden Stammkräfte gehören dem von Löw am Donnerstag verkündeten 23er-Aufgebot an.