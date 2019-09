Uefa plant Aufstockung : DFB-Team entgeht wohl dem Abstieg aus der Nations League

München Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der Nations League trotz des sportlichen Abstiegs sehr wahrscheinlich erstklassig. Die Uefa will offenbar die A-Liga aufstocken.

Wie der Sport-Informations-Dienst (SID) erfuhr, wird die Europäische Fußball-Union bei der Sitzung ihres Exekutivkomitees am Dienstag im slowenischen Ljubljana aller Voraussicht nach eine Aufstockung der A-Liga von zwölf auf 16 Teams beschließen.

Die DFB-Elf würde so ihren Platz in der höchsten Spielklasse des neuen Wettbewerbs für die nächste Austragung im Herbst 2020 behalten. Auch Island, Polen und Kroatien blieben in der A-Liga. Dazu kämen die vier Aufsteiger aus der B-Liga: Ukraine, Schweden, Bosnien-Herzegowina und Dänemark.