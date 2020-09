AS (Spanien): "Erlaubnis zum Träumen. Ein Spanien im Neuaufbau holt ein Unentschieden gegen Deutschland in der Nations League dank eines Treffers von Gaya in der 96. Minute. Die Debütanten Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino und Oscar Rodriguez hinterlassen bei Luis Enriques Rückkehr gute Eindrücke. De Gea war der Beste und hielt den Laden zusammen, als der Rivale am meisten Druck machte. Gaya trifft auf dem letzten Drücker. Deutschland hinterließ auch trotz vieler Veränderungen einen sehr ordentlichen Eindruck. Das Remis geht letztendlich speziell durch die Schlussoffensive Spaniens in Ordnung. Der Glaube Spaniens hat sich ausgezahlt."