Spielplan, Termine, TV-Übertragung : Was Sie zur Nations League 2020/21 wissen müssen

Was Sie zur Nations League 2020/21 wissen müssen

Portugals Cristiano Ronaldo mit dem Nations-League-Pokal. Foto: Action Images via Reuters/CARL RECINE

Düsseldorf Die Uefa Nations League startet in ihre zweite Saison. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Spielplan, zu den Terminen und Sie erfahren, wo die Spiele der DFB-Elf übertragen werden.

Wer schafft es, Portugal vom Nations-League-Thron zu stoßen? Die Uefa hat Anfang März in Amsterdam die Gruppen für die Saison 2020/21 ausgelost. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie sehen die Gruppen der Nations League 2020/21 aus?

Liga C

DFB-Elf droht auch in der Nations League schwere Gruppe

Wann startet die Nations League 2020/21?

Die Gruppenphase findet an drei Doppel-Spieltagen nach der EM zwischen September und November statt. Das Finalturnier mit den vier Gruppensiegern der Division A wird vom 2. bis 6. Juni 2021 ausgetragen.

Die Termine der Nations League 2020/21 im Überblick

Wie ist die Nations League 2018/19 ausgegangen?

Portugal hat die erste Auflage der Nations League gewonnen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo hat das Finale gegen die Nielderlande mit 1:0 gewonnen. Im Spiel um Platz drei schlug England die Schweiz im Elfmeterschießen. Die DFB-Elf ist mit zwei Unentschieden und zwei Niederlage letzter in der Gruppe 1 der Division A geworden und wäre somit eigentlich in die Division B abgestiegen.

Warum spielt die deutsche Nationalmannschaft trotz des Abstiegs noch in der Division A?

Die Ligen A und B wurden für die zweite Auflage von der Uefa von zwölf auf 16 Mannschaften aufgestockt. Daher spielen neben der Auswahl des DFB auch die anderen Absteiger Kroatien, Polen und Island weiter in der höchsten Klasse.

Wo wird die Nations League im TV übertragen?

Kann man sich über die Nations League auch für die WM 2022 in Katar qualifizieren?

Zwei Mannschaften können das WM-Ticket über den Umweg Nations League lösen. Diese beiden Teams kämen in die europäischen Play-offs und würden sich dort mit den zehn Gruppenzweiten der WM-Qualifikation messen.

Wie hoch ist das Preisgeld in der Nations League?

Beim Final-Turnier vom 2. bis 6. Juni 2021 bekommt der Gewinner 4,5 Millionen Euro Prämie, der Zweite 3,5 Millionen Euro und die Mannschaften auf den Rängen drei und vier jeweils eine Million Euro weniger als das davor platzierte Team. Das Gesamtpreisgeld, das die UEFA ausschütten wird, erhöht sich demnach von 76,25 Millionen Euro auf 81,5 Millionen Euro da nun 16 statt zwölf Mannschaften in der höher dotierten A-Liga spielen. Die Teams in den Ligen B bis D bekommen weniger Startgeld und Siegerboni als die Mannschaften in Liga A.