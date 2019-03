Flammender Appell von Leon Goretzka: „Fremdenfeindlichkeit hat keinen Platz im Stadion und in der Gesellschaft“

Düsseldorf Nationalspieler Leon Goretzka hat sich deutlich gegen Rassismus gestellt. Die Fans der DFB-Auswahl ruft er zu einem mutigen Vorgehen auf.

Leon Goretzka hat sich mit einen flammenden Plädoyer gegen Rassismus positioniert. „Fremdenfeindlichkeit hat keinen Platz im Stadion und in der Gesellschaft. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität Schalke, Dortmund oder Bochum“, sagte der 24 Jahre alte Nationalspieler am Freitag in Wolfsburg und reagierte damit auf die Vorfälle beim Länderspiel der DFB-Elf gegen Serbien (1:1) am Mittwoch.