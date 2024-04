Erst der Sportdirektor, jetzt der Bundestrainer? Völler-Verlängerung hat für Nagelsmanns Pläne „nichts geändert“

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auch am Tag der Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Rudi Völler zurückhaltend über seine persönliche Zukunft bei der Fußball-Nationalmannschaft geäußert. Es gebe „nichts Neues zu berichten“, sagte der 36-Jährige am Rande des EM-Workshops der Nationaltrainer am Montag in Düsseldorf: „Ich habe, glaube ich, sehr transparent darüber gesprochen. Da hat sich auch nach dem heutigen Tag nichts geändert.“