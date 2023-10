Von wegen „Zampano“ Nagelsmann-Co Sandro Wagner als Fachmann für alle Fälle

In der Öffentlichkeit hält sich Wagner zurück, zitieren lassen möchte er sich derzeit nicht zu seiner neuen Rolle. Dabei steht er seinem eloquenten, nur vier Monate älteren Boss auch in dieser Hinsicht eigentlich in nichts nach. Das Netz ist voll von Zitate-Sammlungen aus Wagners Zeit als streitbarer Profi und meinungsfreudiger TV-Experte. Große Klappe, nichts dahinter - so lautete damals das Urteil mancher Beobachter. Doch längst ist klar, dass da mehr ist als kesse Sprüche.