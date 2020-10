Matthäus kritisiert DFB-Team : „Die Leute vor dem Fernseher werden verarscht“

Frankfurt DFB-Rekordspieler Lothas Matthäus geht hart mit der Deutschen Nationalmannschaft ins Gericht: zu schlechte Spieler, taktische Fehler von Bundestrainer Löw, kein ansehnlicher Fußball. Für ihn kein Wunder, dass es immer weniger Zuschauer gibt. Und er ist nicht der einzige Kritiker.

Zudem hätten "taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg gekostet", sagte Matthäus und monierte zudem, dass Löw Spieler eingesetzt hatte, die in ihren Vereinen nicht zum Stammpersonal zählen: "Das ist keine Werbung für den deutschen Fußball. Früher galt: Wer kein Stammspieler im Klub ist, hatte in der Nationalmannschaft nichts zu suchen. Genau deshalb schaltet für Deutschland keiner mehr den Fernseher ein."

Ganze 5,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten bei RTL im Durchschnitt eingeschaltet, in der Spitze 6,77. Elfmal in Folge waren es weniger als zehn Millionen. Unwahrscheinlich, dass sich das im Duell in der Ukraine am Samstag (20.45 Uhr/ARD) ändert.