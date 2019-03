Leistungsträger beim BVB: Götze darf auf eine Rückkehr ins DFB-Team hoffen

Frankfurt/Main Anders als dem ausgebooteten Weltmeister-Trio von Bayern München hat Bundestrainer Joachim Löw seinem WM-Helden Mario Götze die Tür immer offen gehalten. Jetzt könnte es eine Rückkehr geben.

Nicht wenige glauben, dass der Name des Offensivspielers von Borussia Dortmund fällt, wenn Löw am Freitagmittag (12.30 Uhr) in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main seinen Kader für das Testspiel am 20. März in Wolfsburg gegen Serbien und den Auftakt in der EM-Qualifikation vier Tage später in den Niederlanden (beide 20.45 Uhr/RTL) bekannt gibt. "Wenn er längere Phasen hat, wo er regelmäßig spielt", hatte Löw im vergangenen November gesagt, "wird er auch wieder für uns ein Thema sein."