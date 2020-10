Nationalmannschaft : Bundestrainer Löw nominiert erstmals BVB-Profi Mahmoud Dahoud

München Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele gegen die Türkei, die Ukraine und die Schweiz bekanntgegeben. Erstmals nominiert wurden BVB-Profi Mahmoud Dahoud und Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. Wer sonst noch dabei ist.

Die DFB-Auswahl trifft am kommenden Mittwoch in Köln voraussichtlich vor 9000 Zuschauern zunächst auf die Türkei. Die Münchner um Neuer, Toni Kroos sowie die Leipziger Rückkehrer Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann werden dann laut Löw noch nicht eingesetzt. Drei Tage später hofft er im Corona-Risikogebiet von Kiew gegen die Ukraine mit der bestmöglichen Mannschaft auf den ersten Sieg in der Nations League. Am 13. Oktober kommt es erneut in Köln in der Nationenliga zum Rückspiel gegen die Schweiz. Dort hatte es zum Auftakt im September wie in Stuttgart gegen Spanien ein enttäuschendes 1:1 gegeben.