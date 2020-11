„Verlieren ihn nicht aus den Augen“ : Löw macht Götze Hoffnungen auf Comeback

Leipzig Eigentlich schien das Kapitel Nationalmannschaft für Mario Götze bereits beendet zu sein. Doch mit seinem Wechsel nach Eindhoven haben sich die Chancen für ein Comeback wieder leicht erhöht.

Die Tür zurück zur Nationalmannschaft schien für Mario Götze bereits verschlossen, doch jetzt hat sie Joachim Löw wieder einen Spalt weit geöffnet. "Wir verlieren auch ihn nicht aus den Augen, ganz klar", sagte der Bundestrainer in einem Interview mit dem Sportbuzzer. Er habe mit dem WM-Helden von Rio de Janeiro in den letzten Wochen "immer wieder Kontakt" gehabt, sagte Löw und schwärmte: "Er wirkt sehr frisch und sehr agil, die Freude ist ihm anzumerken."

In den Kader für das Länderspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen Tschechien und die anschließenden Nations-League-Partien in der Messestadt gegen die Ukraine (14. November) und in Sevilla gegen Spanien (17. November) hat es Götze zwar - anders als Klubkollege Philipp Max - noch nicht geschafft. Doch der Offensivspieler hat die Hoffnung auf ein 64. und mehr Länderspiele sowie die EURO im kommenden Sommer nicht aufgegeben. Nach Löws jüngsten Aussagen erst recht nicht.

Götze sagte, er sei "glücklich" mit seinen bisherigen Leistungen, mit denen er sogar den Bundestrainer überraschte. Der gute Start mit zwei Toren in fünf Pflichtspielen sei "so nicht zu erwarten" gewesen, meinte Löw. Das gestiegene Selbstvertrauen brauche Götze "für seine Leichtfüßigkeit, für seine Variabilität".

Die Distanz zur Bundesliga tue seinem einstigen Schützling sichtlich gut, so Löw. In Dortmund und auch bei Bayern München habe sich "immer alles auf ihn fokussiert", genau wie in der Nationalmannschaft. "Er hatte durch das Tor 2014 einen Rucksack auf, der sicher auch eine große Last bedeutet hat", sagte Löw: "Deshalb freue ich mich für ihn, dass er in Eindhoven so gut gestartet ist."