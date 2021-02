17 Jahre altes Talent : Musiala hat sich für Deutschland entschieden

Düsseldorf Bundestrainer Joachim Löw darf sich über die Zusage eines Nachwuchstalents freuen. Bayern Münchens Jamal Musiala, der für England und Deutschland spielberechtigt wäre, hat sich für die DFB-Elf entschieden.

Bayern Münchens Super-Talent Jamal Musiala hat sich in Sachen Nationalmannschaft entschieden. „Ich habe ein Herz für Deutschland und für England. Beide Herzen werden weiterschlagen. Wo habe ich mehr Chancen zu spielen? Am Ende habe ich einfach nur auf mein Gefühl gehört, das mir über eine lange Zeit gesagt hat, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen. Das Land, in dem ich geboren bin“, sagte Musiala dem englischsprachigen Medium 'The Athletic' am Tag nach dem Champions-League-Spiel bei Lazio Rom, wo er sich zum jüngsten deutschen Torschützen der Königsklasse kürte.