Gegen Japan und Frankreich Flick und das DFB-Team müssen liefern

Bemerkenswert ist mindestens zweierlei. Erstens: Durchaus angesehene Kräfte wie Leon Goretzka, Timo Werner, Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Marius Wolf und David Raum fehlen, dafür könnte der Mittelfeldspieler Pascal Groß (Brighton and Hove Albion) im zarten Alter von 32 Jahren sein Debüt geben. Zweitens: Der Name Joshua Kimmich wird ausdrücklich bei den Abwehrspielern geführt. Wenn das kein Versehen ist, dann könnte es bedeuten, dass Flick auf die bekannten Missstände auf den defensiven Außenpositionen reagiert. Kimmich könnte aus der Rolle des „Erster alles“ im Mittelfeld auf die rechte Seite rutschen wie einst Philipp Lahm bei der WM 2014 in Brasilien, was bekanntlich ganz gut ausging. Vielleicht aber hat der Leipziger Benjamin Henrichs mit seinen Vorstellungen auf der rechten Bahn den Bundestrainer so nachhaltig überzeugt, dass Kimmich weiter in der Zentrale werkeln darf.