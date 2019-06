Nationalmannschaft : EM-Qualifikationsspiel gegen Estland in Mainz ausverkauft

Mainz Für das Heimspiel gegen Estland in Mainz gibt es keine Tickets mehr. Rund eine Woche vor der Partie sind bereits alle Eintrittskarten verkauft.

Der letzte Heimauftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in dieser Saison ist ausverkauft. Das EM-Qualifikationsspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in der Opel-Arena in Mainz gegen Estland werden 26.050 Zuschauer sehen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.