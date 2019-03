Testspiel gegen Serbien nicht ausverkauft: DFB-Frauen spielen vor mehr Fans als die Löw-Elf

Düsseldorf Das deutsche Nationalmannschaft hat weiter Probleme, Publikum anzulocken. Die Fußball-Frauen bekommen mehr Zuschauerzuspruch als die Männer - zumindest was die nächsten Länderspiele angeht.

Während die Elf von Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) ihr Testspiel in Wolfsburg gegen Serbien vor maximal 26.000 Fans (23.000 Karten verkauft) bestreitet, sind für den WM-Test der DFB-Frauen am 6. April in Solna gegen Schweden (13.45 Uhr/ARD) schon mehr als 27.000 Tickets abgesetzt - die Arena fasst freilich 51.000 Zuschauer.