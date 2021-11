WM-Qualifikation: Deutschland ist Qualifikations-Weltmeister. In der langen Geschichte seit 1934 gingen von 102 Spielen bei 81 Siegen nur drei verloren. Alle drei Niederlagen gab es in Heimspielen. Die letzte Pleite war das 1:2 im Hinspiel gegen Nordmazedonien am 31. März 2021 in Duisburg noch unter Bundestrainer Joachim Löw.