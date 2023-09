Nationalmannschaft Das sind Flicks Pläne mit Joshua Kimmich

Nicht so in der Nationalmannschaft. Flick hat zuletzt Emre Can in den Status des Immerspielenden erhoben, der BVB-Kapitän ist eher eine „Destroying Six“, sofern es dafür auch einen neuen Ausdruck braucht. Weicht Kimmich auf die rechte Abwehrseite aus, wie er das in der Nationalmannschaft von 2016 bis 2018 tat und überdies noch einmal beim Triple-Gewinn des FC Bayern 2020, bietet er dem Bundestrainer eine blendende Gelegenheit, endlich den Weltklasse-Mann Ilkay Gündogan dauerhaft in seine EM-Elf einzubinden. Neben Can.