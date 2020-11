Baustelle Außenverteidiger : Bundestrainer Löw sucht Perspektiven links wie rechts

Sevilla Philipp Max musste lange auf sein Debüt in der Nationalmannschaft warten. In Spanien könnte der Linksverteidiger nun sein drittes Länderspiel bestreiten. Die defensiven Außenbahnen gelten noch immer als Baustelle im DFB-Team.

Sein Vorname ist eine Verheißung. Philipp. Schon damit erinnert Philipp Max an die immer noch existierende Fixgröße für deutsche Außenverteidiger seit dem Triumph von 2014 in Rio: Philipp Lahm . Der WM-Kapitän ist mittlerweile Ehrenspielführer und Chef-Botschafter für die Heim-Europameisterschaft 2024. Die Probleme auf den defensiven Außenbahnen der Fußball-Nationalmannschaft sind aber eine Konstante in der Ära von Joachim Löw . Auf mindestens einer Seite klemmte es für den Bundestrainer irgendwie immer. Doch jetzt kam Max auf links und zeigt, was auch auf die Schnelle möglich ist.

Lässig, mit weißen Schuhen und dem weißen Hemd aus der Hose, verließ Max am Montagmorgen das Teamhotel in Leipzig. Auf der Reise nach Sevilla kann sich der ehemalige Augsburger berechtigte Hoffnungen auf einen weiteren Einsatz auch an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Spanien machen. Ein drittes Spiel in sieben Tagen wäre für Max kein Problem. „Ich habe immer gut daran getan, einen Schritt nach dem anderen zu machen“, sagte er. „Jetzt will ich mich weiter zeigen.“