Trotz Ärger um Rüdiger Neuendorf und Völler fiebern Jubiläum entgegen

Für Diskussionen sorgt auch weiterhin Flicks Kritik am nicht berücksichtigten Dortmunder Süle, Völler schloss sich der Meinung des Bundestrainers an. „Wir wären alle froh, wenn Niklas Süle sein Potenzial, das er hat, voll ausschöpfen würde“, sagte der Weltmeister von 1990 und fügte mit Blick auf die Heim-EM in einem Jahr an: „Wir wünschen uns alle, dass er über gute Leistungen auf den Zug aufspringt.“