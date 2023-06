Der verhinderte Boss Ilkay Gündogan sucht noch seine Rolle in der DFB-Elf

„Wir müssen einfach liefern“, sagte der 32-Jährige mit Blick auf die Länderspiele in Warschau gegen Polen am Freitag (20.45 Uhr/ARD) und vier Tage später in seiner Geburtsstadt Gelsenkirchen gegen Kolumbien: „Da sind wir als Mannschaft in der Pflicht, und ich persönlich empfinde auch eine große Motivation dabei, die Erfolglosigkeit nach den letzten Turnieren hinter uns zu lassen.“