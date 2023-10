Mexiko-Länderspiel um 2 Uhr in der Nacht Gegen diese TV-Sendungen konkurriert das DFB-Team

Am Wochenende konnte der Kölner Sender zumindest wieder Positives berichten, schließlich schauten sich am Samstagabend im Schnitt 7,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern das erfolgreiche Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die USA an (3:1). In der Spitze waren es sogar 8,42 Millionen, die einschalteten. Damit durfte sich RTL über die stärkste Quote des laufenden Länderspieljahres freuen.