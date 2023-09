DFB-Doku in schwierigen Tagen Beim Scheitern zusehen

Wütend und geladen verschwindet Hansi Flick in der Kabine des Chalifa-Stadions. Wäre dem Bundestrainer die Tür nicht aufgehalten worden, er hätte sie zugeschlagen. „Fuck off“, flucht Flick – und jeder, der möchte, kann sich das in der an diesem Freitag erscheinenden Dokumentation über die verhängnisvollen WM-Tage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar wieder und wieder anschauen. Die DFB-Auswahl, die sich seit diesem Montag in Wolfsburg auf den Test am Samstag ausgerechnet gegen WM-Schreck Japan vorbereitet, sollte erst einmal wegsehen.