Torjäger vor besonderem Heimspiel Was Füllkrug an seinem Offensivpartner Havertz schätzt

Hansi Flick machte in der DFB-Pressekonferenz sogar mal „eine Ausnahme“ und verkündete vorab, dass Füllkrug „morgen anfangen wird“. Und auch wenn der Bundestrainer nicht mehr zur Aufstellung verraten wollte, wird das Toreschießen am Montag (18 Uhr/ZDF) gegen die Ukraine zu einem Fall für Zwei. Flick setzt nach der vermurksten WM in Katar in der Offensive neuerdings auf eine Doppelspitze. Und diese soll Lokalmatador Füllkrug mit dem gerade international sehr umworbenen Chelsea-Star Kai Havertz bilden. „Ich genieße es, mit Kai vorne zu spielen“, bemerkte Füllkrug zu seinem programmierten Angriffspartner.