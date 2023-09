Kandidaten von Klopp über Nagelsmann bis Kuntz Flick-Nachfolger gesucht – wer wird neuer Bundestrainer?

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62) hat bereits gesagt, der Bundestrainer-Job passe nicht in seine Lebensplanung. „Ich habe ein Privat- und Berufsleben und fühle mich da pudelwohl“, sagte er am Montag im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Roger Schmidt (56) ist zuletzt mit Benfica Lissabon portugiesischer Meister geworden, hat in Portugal aber noch einen Vertrag bis 2026. Der Niederländer Louis van Gaal kokettierte in der „Bild“-Zeitung mit dem Satz: „Normalerweise trainiere ich nicht mehr bei einem Verein, aber ein vielversprechendes Land hat immer noch eine Chance, mich zu überzeugen!“ Der 72-Jährige hat (auch beim FC Bayern) etliche Erfolge vorzuweisen, er trainierte Hollands Nationalelf. Aber steht er für die Zukunft? Wie Glasner wäre dessen Landsmann Ralph Hasenhüttl (56) der erste Ausländer. Das würde auch auf Arsène Wenger zutreffen, der von 1996 bis 2018 den FC Arsenal in der Premier League trainierte und große Erfolge feierte. Wie van Gaal steht er aber auch nicht für eine neue Generation. Er ist aber einer, der für moderne Spielweisen steht und auch nach seiner Zeit bei Arsenal in Sachen Taktik und Spielstil immer auf der Höhe der Zeit blieb.