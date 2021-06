Nach Titel bei der U21-EM : So geht es mit Trainer Kuntz weiter

So geht es mit Trainer Kuntz weiter

Frankfurt Bleibt Stefan Kuntz dem DFB auch nach den Olympischen Spielen erhalten? Der Verband hofft darauf und auch der Trainer der U21-Europameister gibt positive Signale.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hofft auf einen langfristigen Verbleib von Erfolgstrainer Stefan Kuntz . "Ich weiß, wie sich Dinge entwickeln und dass jetzt viele Vereine hellhörig geworden sind. Was die Zukunft bringen wird, müssen wir sehen und werden wir sehen", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), am Montag.

Kuntz, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, hatte die deutsche U21 am Sonntag wie schon 2017 zum EM-Titel geführt. Er selbst wolle zunächst die Olympischen Spielen in Tokio abwarten, sagte er einen Tag nach dem 1:0 im EM-Finale gegen Portugal: "Über alles andere mache ich mir nach Olympia Gedanken." Am Montag sagte er über Spekulationen, er werde nach Olympia aufhören: "Die Kraft ist auf jeden Fall noch da."